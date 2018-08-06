Ополченцы обнародовали данные о гибели украинских разведчиков на подступах к ЛНР

На подступах к ЛНР погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины. Информацию об этом обнародовала Народная милиция самопровозглашенного государства.

В сообщении, оказавшемся в распоряжении сайта «Новороссия», говорится о том, что в районе села Болотенное подорвались на украинских минах разведчики ВСУ, которые должны были запечатлеть на видео позиции ополченцев. В результате Киев потерял двух человек убитыми и двух - ранеными.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время, отметили в Народной милиции ЛНР. В ведомстве узнали, что участившиеся случаи подрыва украинских военных на собственных минах стали предметом проверки, инициированной штабом силовой операции в Донбассе.

Ранее в понедельник сообщалось, что писатель Захар Прилепин рассказал, как захлебнулось летнее наступление ВСУ в регионе.