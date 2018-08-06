Мадуро: Враги никогда не смогут одолеть народ Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей официальной странице в Twitter сообщил, что враги никогда не смогут одолеть народ латиноамериканской страны, потому что венесуэльский народ всегда сражается до конца.

«Враги Венесуэлы не смогли и не смогут справиться с нашим закаленным в боях народом. Мы продолжим путь к миру, преисполненные решимости достичь процветания, развития и счастья для всех», - написал Мадуро.

Напомним, что 4 августа было совершено покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников со взрывчаткой. Это произошло во время выступления Мадуро в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. МИД РФ осудили попытку покушения на президента Венесуэлы.