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Мадуро: Враги никогда не смогут одолеть народ Венесуэлы
6 августа 2018, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей официальной странице в Twitter сообщил, что враги никогда не смогут одолеть народ латиноамериканской страны, потому что венесуэльский народ всегда сражается до конца.
«Враги Венесуэлы не смогли и не смогут справиться с нашим закаленным в боях народом. Мы продолжим путь к миру, преисполненные решимости достичь процветания, развития и счастья для всех», - написал Мадуро.
Напомним, что 4 августа было совершено покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников со взрывчаткой. Это произошло во время выступления Мадуро в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. МИД РФ осудили попытку покушения на президента Венесуэлы.
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