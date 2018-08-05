Муха в Германии не дала установить мировой рекорд

Две недели 20 энтузиастов в городе Нидда (Германия) готовились установить мировой рекорд по падению цепочки из мини-домино. Но ему не суждено было состояться из-за обычной мухи.

Насекомое устроило раннюю цепную реакцию, у немцев уже не было времени на восстановление цепочки, сообщает Spiegel Online.

Из-за мухи упало чуть более 700 деталей. При этом участникам удалось обрушить цепочку из 569 229 костяшек из запланированных 600 000. Этот процесс длился около 15 минут.