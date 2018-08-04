Украинский военный эксперт рассказал про «страшный сценарий Путина»

Про "страшный сценарий Путина" на Украине при проигрыше Петра Порошенко на президентских выборах рассказал военный эксперт Алексей Арестович. По мнению эксперта, с приближением выборов президента и Верховной рады Украины Россия будет использовать все больше ресурсов для получения политического и экономического контроля над Киевом.

Арестович считает, что соперниками Порошенко на выборах будут пророссийские кандидаты. "Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению", — сказал эксперт в интервью изданию Fakty.ua.

Арестович уверен, что в случае победы любого из противников Порошенко его режим признают виновным в развязывании войны на Донбассе. Как полагает эксперт, в случае победы на выборах пророссийского кандидата Украина может лишиться независимости. "В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два", - заключил Арестовия и предположил, что "при реализации такого сценария Украину сделают максимально зависимой от России: заставят покупать газ, нефть, российское оружие", - сообщает РИА Новости.

По его мнению, уже в начале осени, когда народ отгуляет летние отпуска, начется "раскачивание ситуации" на Украине.

Эксперт предсказывает, что бои на Донбассе будут продолжаться, но на первый план выйдут пророссийские политики, которые начнут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем украинские власти.

По его мнению, только победа Порошенко на выборах спасет независимость Украины и проевропейский путь развития.

Выборы на Украине пройдут в 2019 году: 31 марта - президента, а осенью - в Раду.