Советник Дональда Трампа: Китайская экономика «в беде»

Советник лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что китайская экономика находится в бедственном положении, в отличие от американской, которая стойко выдерживает торговое противостояние, разразившееся между странами.

Он подчеркнул, что Пекин готовит слабый ответ на грядущие пошлины Вашингтона на китайский импорт. «Я думаю, что $60 млрд — это слабый ответ на наши $200 млрд», - сказал Кудлоу. При этом советник Трампа также напомнил, что Китаю стоит воспринимать президента США серьёзно, так как он готов идти до конца, передаёт RT.

Отмечается, что правительство США изучает возможность введения пошлин в размере 25% на китайские товары в размере $200 млрд. Китай, в свою очередь, заявил, что готов ввести пошлины на американский импорт на сумму $60 млрд.