Мать Усамы бен Ладена дала первое интервью

Мать Усамы бен Ладена, устроившего теракты 11 сентября 2001 года, рассказала журналистам, как ее сын стал "террористом № 1". Эксклюзивное интервью опубликовано в британском издании The Guardian.

Сейчас Алия Ганем живет вместе с братьями Усамы бен Ладена — Ахмадом и Хассаном и вторым мужем - Мохаммедом Аль-Аттасом в особняке в городе Джидда, на западе Саудовской Аравии.

"Моя жизнь была очень трудной, потому что он (сын Усама бен Ладен) был так далеко от меня. Он был очень хорошим ребенком и очень любил меня", – отметила мать в интервью. Когда сыну было чуть больше 20 лет, он встретил неких людей, которые "промыли ему мозги". Хотя женщина и советовала ему держаться от них подальше, Усама ее не послушал.

Издание пишет, что учась в университете Усама бен Ладен познакомился с членом исламистского движения "Братья-мусульмане" (запрещено в России) Абдуллой Аззамом, который впоследствии стал его духовным наставником.