В Госдуме знают, почему США хотят ввести новые антироссийские санкции
3 августа 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк объяснил, почему США ввели новые санкции против РФ. По его мнению, "российская карта" будет не раз разыгрываться перед выборами в Штатах.
Железняк отметил, что американские сенаторы не хотят развивать наметившийся диалог, а пытаются найти повод для его срыва. Политик убежден, что подобные "выпады" до ноября, когда состоятся выборы, будут зафиксированы еще не раз, передает РИА "Новости".
Депутат отметил, что некоторые американские политики и бизнесмены осознают всю абсурдность санкций и открыто выступают за налаживание связей с Россией.
Напомним, накануне группа сенаторов из США предложила ввести новые ограничения против России.
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