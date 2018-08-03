В Госдуме знают, почему США хотят ввести новые антироссийские санкции

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк объяснил, почему США ввели новые санкции против РФ. По его мнению, "российская карта" будет не раз разыгрываться перед выборами в Штатах.

Железняк отметил, что американские сенаторы не хотят развивать наметившийся диалог, а пытаются найти повод для его срыва. Политик убежден, что подобные "выпады" до ноября, когда состоятся выборы, будут зафиксированы еще не раз, передает РИА "Новости".

Депутат отметил, что некоторые американские политики и бизнесмены осознают всю абсурдность санкций и открыто выступают за налаживание связей с Россией.

Напомним, накануне группа сенаторов из США предложила ввести новые ограничения против России.