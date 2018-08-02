В США сенаторы подготовили ужесточенные санкции в отношении России

Представители Республиканской и Демократической партий США подготовили новый законопроект, в котором предусматривается ужесточение санкций в отношении России. Законопроект в четверг, 2 августа, внесен в Конгресс.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что действующие санкции не смогли предотвратить вмешательство России в промежуточные выборы в 2018 году, поэтому необходимо "изменить статус-кво и ввести более жесткий пакет санкций".

Среди шести авторов законпроекта - Роберт Менендес, Джон Маккейн.

Они предложили усилить ограничения в отношении политиков и бизнесменов. Законопроект предусматривает ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России, государственных предприятий, к суверенному долгу России. Сенаторы предлагают ввести санкции "в отношении действующих в киберпространстве лиц". Предлагается создать Национальный центр по отражению российских угроз.

Ужесточенные санкции являются ответом на "вмешательство Москвы в американские выборы", на политику в отношении Сирии и "незаконное присоединение Крыма".