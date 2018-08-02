Белорусский лидер Александр Лукашенко с юмором воспринял слухи о своей тяжелой болезни. Он теперь периодически шутит по этому поводу, беседуя с чиновниками и журналистами.

Недавно Лукашенко обсуждал с одним из чиновников сбор урожая. Президент велел ему доложить в будущем году о результатах. При этом он спросил собеседника: "Ты ж доживешь до будущего года?" и посоветовал не зарекаться, "а то меня «похоронили» сутки назад и тебя могут «похоронить»".

Поиронизировал Лукашенко и с сотрудником телеканала, порекомендовав тому проверять, не двойник ли перед ним.

В понедельник сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес инсульт. Якобы по этой причине он отменил запланированную рабочую поездку в Гомель. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт назвала это бредом.