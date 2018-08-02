США выделит Украине $250 миллионов на укрепление обороноспособности

Сенат США принял решение выделить Киеву $250 миллионов на нужды обороны. Как сообщает украинское посольство в США, документ предусматривает помощь стране в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти и уменьшении зависимости от российских информационных технологий.

Отмечается, что оборонный бюджет на 2018 год предусматривал помощь Украине в размере $350 миллионов. В июле Пентагон заявил о выделении $250 миллионов.

При этом Киев получил от Литвы, Канады, США и Великобритании военные средства более чем на 40 миллионов долларов. Как сообщают РИА Новости, вся поддержка США Украине с 2014 года превысила миллиард долларов в области обороны.