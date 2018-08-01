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США: Россия будет разоблачена и заплатит за вмешательство в выборы
1 августа 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в минувший вторник жестко высказалась о "вмешательстве" Российской Федерации в избирательный процесс на американской территории.
Политик заявила, что Штаты больше не намерены терпеть "вмешательство" России в выборы. Нильсен также заявила, что власти РФ в скором времени будут разоблачены, вследствие чего им придется "заплатить высокую цену" за свои действия, передает телеканал ABC News.
Министр внутренней безопасности подчеркнула, что российская сторона вмешивалась в выборы президента США, чтобы подорвать в стране демократию, однако ей это не удалось.
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