В сети появились снимки российского альпиниста, спасенного в Пакистане

В сети появились фотографии российского альпиниста, который был спасен с горы на территории Пакистана. Александра Гукова сегодня утром удалось эвакуировать со склона и направить в больницу.

На одном из снимков можно увидеть, где именно в течение длительного времени был вынужден находиться альпинист до того, как его спасли. Мужчине удалось закрепиться на горе Латок-1 на высоте примерно 6,2 тыс. метров. На другом фото видно, как спасатели делают Гукову укол и говорят с ним.

На третьем кадре турист запечатлен в вертолете. Заметно, что его ладони покраснели, а пальцы побелели. Его поддерживает один из участников спасательной операции.

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