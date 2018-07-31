В сети появились снимки российского альпиниста, спасенного в Пакистане
31 июля 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появились фотографии российского альпиниста, который был спасен с горы на территории Пакистана. Александра Гукова сегодня утром удалось эвакуировать со склона и направить в больницу.
На одном из снимков можно увидеть, где именно в течение длительного времени был вынужден находиться альпинист до того, как его спасли. Мужчине удалось закрепиться на горе Латок-1 на высоте примерно 6,2 тыс. метров. На другом фото видно, как спасатели делают Гукову укол и говорят с ним.
На третьем кадре турист запечатлен в вертолете. Заметно, что его ладони покраснели, а пальцы побелели. Его поддерживает один из участников спасательной операции.
Все фотографии можно увидеть на страничке РИА "Новости" в Twitter.
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