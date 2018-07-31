СМИ: самолет EgyptAir прекратил взлет из-за пламени под крылом
31 июля 2018, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir сегодня утром был вынужден вернуться в аэропорт. Причиной случившегося, согласно последней информации СМИ, стало сообщение одного из пассажиров о возгорании.
Воздушное судно вылетело в 5.30 утра по местному времени из города Асуан в Каир, однако через пару секунд после начала взлета капитан принял решение прервать полет, сообщает портал "Маср аль-Йоум".
Человек, как сообщается, заметил пламя, которое вырывалось из-под крыла, и незамедлительно позвал стюардессу. Бортпроводница в свою очередь сообщила об инциденте капитану. Пассажиров вывели из самолета и доставили в зал вылета. Впоследствии специалисты осмотрели летательный аппарат и подтвердили его исправность. Комментариев от авиакомпании не поступало.
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