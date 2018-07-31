В армии ДНР сообщили о гибели безоружных ополченцев под минометным огнем ВСУ

В зоне конфликта в Донбассе произошли новые боестолкновения, в ходе которых понесли потери Вооруженные силы Украины и ополченцы ДНР. Информацию об этом раскрыли в армии самопровозглашенного государства.

Как рассказал на брифинге для представителей СМИ спикер ополченцев Даниил Безсонов, в районе села Саханка противник накрыл минометным огнем группу безоружных защитников республики, направлявшихся в пункт постоянной дислокации. В результате обстрела погибли двое ополченцев, еще двое ранены.

Украинские военные потеряли убитыми двух человек и четверых - ранеными. Армия ДНР нанесла ущерб живой силе ВСУ, ответив оборонительным огнем на атаку населенных пунктов, расположенных на юге республики.

Ранее во вторник сообщалось, что в ополчении самопровозглашенного государства объяснили невозможность воссоединения Донбасса с Украиной.