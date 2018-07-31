В ДНР объяснили нереальность возвращения сражающегося Донбасса в состав Украины

Воссоединение неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик с Украиной невозможно. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала полковник армии ДНР Ольга Корса.

Представитель ополченцев отметила, что почти все ее боевые товарищи внесены в базы данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», пишет интернет-издание ФАН. В случае возвращения Донбасса под юрисдикцию Киева сражавшиеся против него люди получат длительные тюремные сроки, поэтому вариант вхождения республик в Украину нереален.

ДНР и ЛНР были образованы весной 2014 года, вскоре после этого киевские власти начали в Донбассе силовую операцию, которая продолжается до сих пор. В настоящее время в зоне конфликта действует перемирие, установленное по случаю сельскохозяйственных работ. Ранее во вторник сообщалось, что бывший разведчик украинской армии назвал признаки возвращения полноформатной войны в регион.