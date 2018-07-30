Глава британского МИД в Пекине свою жену- китаянку случайно назвал японкой
30 июля 2018, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант почти 10 лет женат на уроженке китайского города Сиани - столице провинции Шэньси. Джереми Хант с супругой - китаянкой Люсией Гуо воспитывают троих детей.
Сегодня глава британского МИД, который только 10 июля занял этот пост после отставки Бориса Джонсона, совершает визит в Китай. В ходе своего выступления в Пекине Джереми Хант оговорился, случайно назвав свою жену-китаянку японкой. Во время приветствия Ханта и главы МИД Китая Вана И. Хант сразу же извинился за оговорку, назвав ее "ужасной ошибкой".
"Моя жена китаянка, мои дети — наполовину китайцы, их бабушка и дедушка из Китая, они живут в Сиани, и прочные семейные связи в Китае", — цитирует главы МИД Великобритании Джереми Ханта издание Daily Mail.
В ходе первой зарубежной поездки - визита в Китае - Хант планирует обсудить множество вопросов в сфере политики и экономики: вопросы улучшения отношений двух стран, свободы торговли, безопасности, нераспространения, санкций ООН против КНДР и пути сотрудничества двух стран в области борьбы с изменением климата, - сообщает РИА Новости.
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