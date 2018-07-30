Глава британского МИД в Пекине свою жену- китаянку случайно назвал японкой

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант почти 10 лет женат на уроженке китайского города Сиани - столице провинции Шэньси. Джереми Хант с супругой - китаянкой Люсией Гуо воспитывают троих детей. Новый глава британского МИД никогда не занимался внешней политикой

Сегодня глава британского МИД, который только 10 июля занял этот пост после отставки Бориса Джонсона, совершает визит в Китай. В ходе своего выступления в Пекине Джереми Хант оговорился, случайно назвав свою жену-китаянку японкой. Во время приветствия Ханта и главы МИД Китая Вана И. Хант сразу же извинился за оговорку, назвав ее "ужасной ошибкой".

"Моя жена китаянка, мои дети — наполовину китайцы, их бабушка и дедушка из Китая, они живут в Сиани, и прочные семейные связи в Китае", — цитирует главы МИД Великобритании Джереми Ханта издание Daily Mail.

В ходе первой зарубежной поездки - визита в Китае - Хант планирует обсудить множество вопросов в сфере политики и экономики: вопросы улучшения отношений двух стран, свободы торговли, безопасности, нераспространения, санкций ООН против КНДР и пути сотрудничества двух стран в области борьбы с изменением климата, - сообщает РИА Новости.