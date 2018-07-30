Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который известен во всем мире своей антироссийской позицией, сделал важное заявление. По словам политика, санкции в отношении Российской Федерации не работают.

Грэм считает, что необходимо как можно скорее ввести новые ограничения против России, поскольку нынешние не оказывают на страну влияния, передает kp.ru.

Сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу следует отдать должное за его позицию по отношению к РФ, которая является более жесткой, чем у его предшественника Барака Обамы. Линдси Грэм убежден, что Москва по-прежнему пытается вмешаться в избирательный процесс на американской территории, поэтому он рад, что Трамп твердо намерен помешать этим попыткам.