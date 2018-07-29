Дипломаты РФ призвали Лондон прекратить антироссийскую кампанию

Российское посольство в Лондоне призвало власти и прессу Великобритании прекратить искусственно нагнетать обстановку вокруг инцидентов в Солсбери и Эймсбери и подогревать антироссийскую кампанию.

«За последние две-три недели британские СМИ наплодили такое количество версий, что и самым высокопрофессиональным следователям было бы сложно разобраться. Этот поток в британском медийном пространстве лишь подогревает антироссийскую кампанию, раскручиваемую правительством Великобритании. Такой подход отнюдь не способствует продвижению в деле установления правды и наказания виновных», - заявил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

«В очередной раз призываем британские власти представить подтвержденную и проверенную информацию и предать гласности промежуточные итоги хода расследований инцидентов в Солсбери и Эймсбери», - цитирует заявление секретаря российской дипломатической миссии РИА Новости.