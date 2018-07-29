В результате землетрясения в Индонезии погибли 10 человек

По меньшей мере десять человек погибло в результате землетрясения на острове Ломбок. Это один из популярных туристических центров в Индонезии.

Все произошло в 6:47 воскресенья. Эпицентр находился в 50 километрах северо-восточнее города Матарам. Как раз там и находится остров Ломбок, численность населения которого составляет около 319 тысяч человек.

За четыре часа землетрясения острова пережили около 70 толчков. По данным агентства метеорологии климатологии и геофизики сила самых мощных подземных ударов составила 6,4 балла. В результате природного катаклизма десятки зданий оказались разрушенными. Десять человек погибло, еще 40 получили ранения.

Кроме того, землетрясение вызвало оползень на горе Ринджани, из-за этого властям пришлось закрыть популярную пешеходную тропу Ринджани.