Посольство РФ: "Британцы поторопились с назначением виновных в Солсбери"
28 июля 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство РФ заявило, что британские власти поторопились с назначением виновных в отравлении в Солсбери. Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, Великобритания не удосужилась представить какие-либо доказательства причастности Москвы.
«По прошествии почти пяти месяцев со дня инцидента в Солсбери становится все более очевидным, что британцы поторопились с назначением виновных, не удосужившись представить хоть какое-то подтверждение причастности России», - отметил пресс-секретарь. По его словам, такая политика ставит под удар не только репутацию Лондона, но и авторитет их европейских и заокеанских союзников, передаёт ТАСС.
«Уверены, что вместо того, чтобы наводить страх на местное население Солсбери по поводу якобы примененного там "химического оружия", британские политики, в том числе парламентарии, должны потребовать от правительства скорейшего тщательного и транспарентного расследования произошедшего, дабы не удерживать в плену политических мифов собственных граждан", - заключил представитель российского посольства.
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