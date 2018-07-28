Посольство РФ заявило, что британские власти поторопились с назначением виновных в отравлении в Солсбери. Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, Великобритания не удосужилась представить какие-либо доказательства причастности Москвы.

«По прошествии почти пяти месяцев со дня инцидента в Солсбери становится все более очевидным, что британцы поторопились с назначением виновных, не удосужившись представить хоть какое-то подтверждение причастности России», - отметил пресс-секретарь. По его словам, такая политика ставит под удар не только репутацию Лондона, но и авторитет их европейских и заокеанских союзников, передаёт ТАСС.

«Уверены, что вместо того, чтобы наводить страх на местное население Солсбери по поводу якобы примененного там "химического оружия", британские политики, в том числе парламентарии, должны потребовать от правительства скорейшего тщательного и транспарентного расследования произошедшего, дабы не удерживать в плену политических мифов собственных граждан", - заключил представитель российского посольства.