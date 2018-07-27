Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
27 июля 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в Солсбери, намерена вернуться в Россию. Двоюродная сестра Юлии Виктория сообщила СМИ, что это произойдёт, когда Сергей Скрипаль пойдёт на поправку.
«Говорила, что у нее все хорошо, появился интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется», — приводит слова Виктории РИА Новости.
Двоюродная сестра Юлии также сообщила, что Сергею Скрипалю установили трахеостому, из-за чего он пока не может говорить.
Отравление семьи Скрипалей произошло 4 марта в Солсбери. Этот инцидент спровоцировал международный скандал. По мнению британских властей, к отравлению причастна РФ. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что нет никаких доказательств виновности Москвы.
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