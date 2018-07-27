Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию

Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в Солсбери, намерена вернуться в Россию. Двоюродная сестра Юлии Виктория сообщила СМИ, что это произойдёт, когда Сергей Скрипаль пойдёт на поправку.

«Говорила, что у нее все хорошо, появился интернет, она все посмотрела, подумала. Как папа поправится, так она домой вернется», — приводит слова Виктории РИА Новости.

Двоюродная сестра Юлии также сообщила, что Сергею Скрипалю установили трахеостому, из-за чего он пока не может говорить.

Отравление семьи Скрипалей произошло 4 марта в Солсбери. Этот инцидент спровоцировал международный скандал. По мнению британских властей, к отравлению причастна РФ. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что нет никаких доказательств виновности Москвы.