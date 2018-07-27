В пятницу, 27 июля, российский эксперт высказался о заявлении украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который призвал Киев перестать склонять "колено и голову" перед Российской Федерацией.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что на территории Украины потребление газа за время правления "этих чудесных людей" сократилось на 15 миллиардов кубов. По словам специалиста, некоторые предприятия полностью вымерли, поскольку часть населения перешла на бойлеры и дрова. Дело в том, что газ в стране стал невероятно дорогим и теперь он не по карману простому украинцу.

В беседе с RT Фролов подчеркнул, что Гройсман, делая такие громкие заявления, готовится к грядущим выборам.