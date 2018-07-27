США хотят ввести новые санкции в отношении РФ из-за «дела Скрипалей»
27 июля 2018, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс обратился с письмом к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу с просьбой внести ясность в вопрос о причастности РФ к «делу Скрипалей». В случае признания вины Москвы это повлечёт новые против неё санкции.
Эд Рос дал Трампу две недели, чтобы определиться с решением. Ранее председатель комитета по международным делам обращался к главе Белого дома с этой просьбой, но так и не получил ответа, пишут «Известия».
Напомним, что в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании считают, что к отравлению причастна Россия. РФ неоднократно такие утверждения отрицала.
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