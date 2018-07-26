Порошенко поймали на вывозе в Европу чернобыльского леса

Верховной Радой в начале июля был принят закон, предусматривающий повышение ответственности за незаконный вывоз из страны леса и лесоматериалов. Европейские партнеры Украины рады решению Порошенко наложить на него вето. Выявлено опасное последствие Чернобыльской катастрофы

Защита лесных насаждений и борьба с незаконной лесозаготовкой" конечно" важны, но запрещать экспорт леса является нецелесообразным, отмечают в Европе.

Как стало известно в конце 2016 года, «кругляк» долгое время уходит на Запад как дрова по цене 27 евро за куб, хотя должен стоить 70−100 евро. А главным покупателем является австрийская компания Schweighofer, которая считается одним из самых крупным обработчиков древесины в Европе.

Журналисты "Свободной прессы" задаются вопросом, что предприняли бы австрийцы, если узнали, что лес в Европу идет из Чернобыльской зоны? Об этом сообщила украинский политолог Янина Соколовская, комментируя ветирование Порошенко закона о запрете на экспорт древесины в эфире киевского телеканала.

Как отмечает бывший депутат Верховной Рады, украинский оппозиционный политик Владимир Олейник, в Украине европейцам интересно только сырье, лесоматериалы, а мебель, паркет мы сами сделаем. И на украинской территории вырубают все. В Карпатах такие площади вырубили, что их уже называют лысыми горами. Из Чернобыльской зоны тоже что-то проскальзывает, не смотря на то, что европейский контроль довольно серьезный.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что счетчик Гейгера стоит не так дорого, чтобы крупнейшие международные компании втягивались в такой скандал.

"И все же у европейских партнеров Украины есть основания для опасений, учитывая, что радиоактивный чернобыльский металлолом уже отправляли на экспорт".