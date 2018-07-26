Пекин вынудил американские авиакомпании признать Тайвань частью КНР

Крупнейшие авиакомпании Соединенных Штатов объявили, что внесут изменения в информацию, опубликованную на своих сайтах, и будут указывать Тайвань как часть Китайской народной республики. Пойти на такой шаг перевозчиков вынудил Пекин.

В апреле текущего года Администрация гражданской авиации КНР разослала 36 иностранным авиакомпаниям письма с требованием указывать Тайвань как провинцию в составе республики, пишет «Российская газета». При этом в одном из изданий, близких к пекинским властям, появился материал, в котором говорилось о том, что перевозчиков, не учитывающих позицию КНР по Тайваню, ждут санкции.

Тайвань контролируется частично признанной Китайской Республикой. В Пекине остров считают своей территорией.