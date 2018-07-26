Раскрыта выгода Порошенко от продолжения гражданской войны в Донбассе
26 июля 2018, 09:11 [ «Аргументы Недели» ]
Продолжение вооруженного конфликта на востоке Украины выгодно для президента страны Петра Порошенко. Такое мнение изложено в публикации, появившейся на страницах российской прессы.
Издание «Украина.ру» пишет, что Порошенко может спровоцировать своими действиями обострение ситуации в Донбассе. Это позволит главе государства ввести военное положение и отменить президентские выборы, которые должны состояться весной 2019 года. Результаты соцопросов показывают, что у Порошенко мало шансов стать победителем этой кампании.
В процитированной заметке говорится, что установление режима военного положения поспособствовало бы укреплению власти украинского лидера, предоставив ему возможности для репрессий против оппозиционных политических сил. В случае реализации сценария с отменой выборов произошло бы усиление позиций Петра Порошенко как в парламенте, так и в кабинете министров, отмечается в материале.
Вооруженный конфликт в Донбассе, носящий характер гражданской войны, продолжается пятый год. Накануне сообщалось, что украинская армия начала уничтожать артиллерией добровольческие батальоны, отказавшиеся покидать зону боевых действий.
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