Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 25 июля, выпустил "Крымскую декларацию". Согласно последним данным, в этом документе власти Соединенных Штатов Америки вновь не признают Крым частью России.

В декларации, подписанной Майком Помпео, подчеркивается, что Штаты категорически отказываются признавать претензии Москвы на суверенитет над территорией, которая была захвачена силой. США решительно отвергают попытку российских властей аннексировать Крым и намерены в дальнейшем придерживаться данной политики, передает РИА "Новости".

Вашингтон призывает российское руководство как можно скорее прекратить оккупацию полуострова. В формальном документе уточняется, что Российская Федерация своими действиями в отношении Крыма показала недостойное поведение, вследствие чего и была изолирована от международного сообщества.