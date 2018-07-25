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Российская миссия при ЕС: "Белые каски" боялись разоблачения
25 июля 2018, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]
В российском постпредстве при Евросоюзе в среду, 25 июля, отметили, что западные спонсоры "Белых касок" очень боялись разоблачения провокационной деятельности сотрудников данной организации.
Подчеркивается, что европейская внешнеполитическая служба окрестила операцию по выводу "Белых касок" с территории Сирии "спасательной". В сообщении миссии уточняется, что "спасение" гуманитарных активистов, которые якобы действовали исключительно в интересах сирийских граждан, вызывает большие вопросы.
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные российского постпредства при ЕС, данная операция, вероятнее всего, была организована для того, чтобы помочь членам "Белых касок" бежать из Сирии, пока их истинные цели не раскрыты.
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