Опубликована запись разговора Трампа и Коэна по поводу выплат экс-модели Playboy

CNN опубликовала попавшую в ее распоряжение аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа и его экс-юриста Майкла Коэна. На записи речь идет в том числе о выплатах модели Playboy, заявившей о связи с Трампом.

О существовании такой записи сообщила на днях газета The New York Times. Потом достоверность этой информации подтвердил юрист Трампа Рудольф Джулиани. При этом он утверждал, что никаких выплат фактически не было. По словам Джулиани, продолжительность записи составляет менее двух минут и она подтверждает, что Трамп не делал ничего противозаконного.

На записи слышно, как адвокат говорит «нам придется заплатить» и произносит «финансирование», Трамп упоминает платеж наличными. Из записи непонятно, предлагает ли он заплатить наличными или возражает против этого предложения.

Записанный разговор свидетельствует о том, что Трамп якобы знал о том, что его юрист предлагает выкупить права на публикацию материала экс-модели Карен Макдугал о ее предполагаемой интимной связи. Сделка не состоялась, но если бы это произошло, Трамп настаивал, чтобы все было сделано правильно, путем выписывания чека, считает Джулиани.

Трамп ранее заявлял, что Коэн действовал без его ведома.