//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//В мире 13+

Украинская певица подала в суд на Порошенко

24 июля 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская певица подала в суд на Порошенко
Globallookpress.com

Украинская певица Анастасия Приходько подала в суд на президента своей страны Петра Порошенко за обман и нарушение авторских прав. Певица требует от администрации Порошенко 521,2 тыс гривен.

Обман заключался в том, что певицу попросили сняться в социальном промо-ролике, и она согласилась. На деле же оказалось, что артистка приняла участие в агитационном ролике украинского президента «Идем вперед. Петр Порошенко».

«Честь и достоинство я буду отстаивать до последнего. Ведь это все, что у меня есть. Я отстаиваю наши с вами права. Подобное может произойти с каждым. Нужно показать, что нельзя использовать людей в своих корыстных целях», - рассказала возмущенная певица.

Анастасия Приходько требует от администрации Петра Порошенко 521,2 тыс гривен (19,7 тыс долларов) за использование образа артистки. Как пояснила сторона певицы в суде, это сумма, затраченная на производство агитационного ролика украинского президента. В качестве компенсации морального ущерба певица требует одну гривну.

Первое судебное заседание по иску Анастасии Приходько к президенту Украины состоялось накануне. Однако ответчик в суд не явился, ограничившись объяснительной запиской. Суд перенесен на 15 августа, сообщают «Известия».

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЛЧ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//В мире

Путина просят уладить конфликт в Йемене

Путина просят уладить конфликт в Йемене

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину была направлена телеграмма от председателя Верховного Политического Совета Йемена Махди аль-Машата. В тексте письма содержится важная просьба.

//Политика

Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постпред США: «Россия никогда не станет нашим другом»

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли в интервью телеканалу CBN сделала заявление, что Соединённые Штаты не доверяют России и их президенту.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдуме оценили новый план Киева по «деоккупации» Крыма

В Госдуме оценили новый план Киева по «деоккупации» Крыма

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил план президента Украины Петра Порошенко по «деоккупации и реинтеграции Крыма» к концу следующего года: "Киев пойдет на любые ухищрения"

//В мире

Вашингтон планирует выделить Киеву $250 млн, заявило посольство Украины

Вашингтон планирует выделить Киеву $250 млн, заявило посольство Украины

Посольство Украины в Соединенных Штатах сообщило, что конгресс США в следующем году планирует выделить Украине 250 миллионов долларов на помощь в сфере обеспечения безопасности страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Премьер Британии и шейх Катара решили взаимодействовать с РФ с позиций силы

Премьер Британии и шейх Катара решили взаимодействовать с РФ с позиций силы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и шейх Катара Тамим бен Хамад Аль Тани договорились взаимодействовать с Россией с позиции силы и единства, сообщила канцелярия британского премьера.

//В мире

Эксперт прокомментировал смерть активистки FEMEN

Эксперт прокомментировал смерть активистки FEMEN

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал смерть одной из основательниц и активной участницы движения FEMEN Оксаны Шачко.

//Шоу-бизнес

"Натуралов в шоу-бизнесе слишком мало!", утверждает критик Сергей Соседов

"Натуралов в шоу-бизнесе слишком мало!", утверждает критик Сергей Соседов

Сергей Соседов открыто заявляет, что в российском шоу-бизнесе очень много гомосексуалистов, вот только открыто объявлять об этом никто не торопится. Он рассказал о том, чего боятся наши поп-секс-символы.

//Шоу-бизнес

Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе

Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова попала в ДТП. На МКАДе в ее «Мерседес» врезалась фура. Бузова отделалась легкими ушибами и сильным испугом, а вот ее авто ждет серьезный ремонт.

//В мире

Российский рубль отреагировал на твит Дональда Трампа

Российский рубль отреагировал на твит Дональда Трампа

После заявления президента США Дональда Трампа о возможном вмешательстве России в предстоящие промежуточные американские выборы российский рубль заметно подешевел по отношению к доллару.

//Шоу-бизнес

Шумиху вокруг долгов Депардье в России назвали пиар-акцией

Шумиху вокруг долгов Депардье в России назвали пиар-акцией

Представители французского актера Желара Депардье были очень удивлены новостям из России. Они уверены, что вся шумиха с его долгами по налогам не более, чем пиар-акция или глупая шутка.

//Новости партнеров

//Общество

Скончался известный актер Александр Исаков

Скончался известный актер Александр Исаков

Сегодня в Москве скончался известный актер Александр Исаков. Он ушел из жизни после нескольких недель пребывания в больнице от осложнений в результате перенесенной ранее пневмонии.

//В мире

В США разрабатывают закон по усилению антироссийских санкций

В США разрабатывают закон по усилению антироссийских санкций

Сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес заявили о начале совместной разработки «всеобъемлющего законопроекта» по усилению санкционного давления на Россию.

//Футбол

Известного футболиста подозревают в покупке донорской печени на черном рынке

Известного футболиста подозревают в покупке донорской печени на черном рынке

Испанская прокуратура отправила на повторное рассмотрение дело о пересадке печени бывшему футболисту «Барселоны» Эрику Абидалю, не избавившись от подозрений в покупке органа на черном рынке.

//Общество

Минобороны похвалилось успешными учениями, но пользователи разоблачили фальшивку

Минобороны похвалилось успешными учениями, но пользователи разоблачили фальшивку

Министерство обороны снимает фантастический блокбастер. Крылатая ракета, выпущенная с борта подводного крейсера в 2018 году пробивает временной континуум и попадает в условную цель противника в 2016 году.

//В мире

Украинская певица подала в суд на Порошенко

Украинская певица подала в суд на Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько подала в суд на президента своей страны Петра Порошенко за обман и нарушение авторских прав. Певица требует от администрации Порошенко 521,2 тыс гривен.

//Политика

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами

Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Москвы провёл встречу со своими доверенными лицами. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата.

//Политика

Леонид Слуцкий: Россия готова продолжить диалог с США по ядерному разоружению

Леонид Слуцкий: Россия готова продолжить диалог с США по ядерному разоружению

Об этом председатель комитета Госдумы РФ по международным делам заявил журналистам по итогам встречи в российском парламенте с участниками российско-американской конференции по контролю над вооружениями.

//Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким в связи со смертью Вениамина Яковлева, исполнявшего обязанности советника российского президента.

//Новости СМИ2

//Общество

Астрологи назвали знаки, которые и через годы будут вынашивать планы мести

Астрологи назвали знаки, которые и через годы будут вынашивать планы мести

Некоторые люди не прощают обид, и ссора с ними даже через годы может обернуться для вас катастрофой. Мстительность – это черта характера, и астрологи уверены, что зависит она напрямую от знака зодиака.

//Общество

Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму

Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь АРТЕМЬЕВ недоволен ценами на бензин в Крыму. Об этом он сообщил по итогам совещания по вопросам реализации национального плана развития конкуренции Федеральной антимонопольной службы России

//Общество

Смерч пронесся через Керченский пролив над Крымским мостом

Смерч пронесся через Керченский пролив над Крымским мостом

Строители моста через Керченский пролив сняли на видео смерч, пронесшийся над транспортным переходом. Соответствующий ролик опубликовали в социальных сетях.

//Происшествия

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист Денис Суворов

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист Денис Суворов

В Нижнем Новгороде найден убитым журналист местной гостелерадиокомпании Денис Суворов. Его тело обнаружили 23 июля утром на Казанской набережной. СК возбудил уголовное дело по данному факту.

//Спорт

Собянин подвел итоги проведения Чемпионата мира по футболу в Москве

Собянин подвел итоги проведения Чемпионата мира по футболу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги проведения в столице чемпионата мира по футболу и отметил слаженную работу всех городских служб в дни первенства.

//Общество

Эксперт оценил выгоды от строительства моста на Сахалин

Эксперт оценил выгоды от строительства моста на Сахалин

Эксперт группы компаний «Финам» Сергей Калачев проанализировал потенциальные экономические выгоды от возведения моста на Сахалин и оценил проект как стратегически важную для государства задачу.

//Новости Redtram

//Шоу-бизнес

"По пять часов занималась на пилоне.Все болело", рассказала актриса о своей роли

"По пять часов занималась на пилоне.Все болело", рассказала актриса о своей роли

Актриса Лора Резникова, которую полюбили зрители за роли в сериалах «След», «Пятая стража», «Запретная любовь», в кино пришла далеко не сразу, а популярность вообще до сих пор кажется делом случая.

//В мире

В Киеве представили новый план «деоккупации и реинтеграции» Крыма

В Киеве представили новый план «деоккупации и реинтеграции» Крыма

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко обнародовал очередной план «деоккупации и реинтеграции Крыма», разработанный Борисом Бабиным и утвержденный лично Петром Порошенко.

//В мире

В Белом доме подтвердили планы на встречу Путина и Трампа

В Белом доме подтвердили планы на встречу Путина и Трампа

Представитель Совета по национальной безопасности США подтвердил, что следующая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Вашингтоне в конце этого года.

//Футбол

Скончалась чемпионка России и Белоруссии по футболу

Скончалась чемпионка России и Белоруссии по футболу

Одна из самых известных футболисток Белоруссии Юлия Борисенко скончалась в Минске в возрасте 28 лет. По предварительной версии следствия, девушка утонула, купаясь на озере с подругами.

//В мире

Донецкие ополченцы обнародовали данные о постигшей ВСУ кадровой катастрофе

Донецкие ополченцы обнародовали данные о постигшей ВСУ кадровой катастрофе

Выполняющие боевые задачи в Донбассе соединения Вооруженных сил Украины столкнулись с катастрофическим дефицитом младших офицеров. Такое заявление сделал Даниил Безсонов, пресс-секретарь армии ДНР.

//Шоу-бизнес

Поклонники Тарзана обвинили стриптизера в переборе с "пластикой"

Поклонники Тарзана обвинили стриптизера в переборе с "пластикой"

Сергей Глушко не раз демонстрировал подписчикам свое тренированное тело с разных ракурсов. На сей раз Тарзан опубликовал портретное фото, а поклонники решили, что он пользовался услугами пластического хирурга

//Политика

Опубликован сценарий вынужденного признания Украиной российского Крыма

Опубликован сценарий вынужденного признания Украиной российского Крыма

Названы обстоятельства, которые могут заставить киевские власти признать Крым российским регионом. На данную тему некоторое время назад высказался Станислав Речинский, бывший глава пресс-службы СБУ.

//Общество

Скончался советник президента Вениамин Яковлев

Скончался советник президента Вениамин Яковлев

Сегодня, 24 июля, после продолжительной болезни скончался советник президента, один из коллектива авторов российской конституции Вениамин Яковлев, сообщила Ассоциация юристов России.

//В мире

Меркель и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Меркель и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Берлине обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине, сообщил кабмин ФРГ.

//В мире

Израильские военные сбили Су-24 ВВС Сирии

Израильские военные сбили Су-24 ВВС Сирии

Израильские военные сбили самолет Су-24, принадлежащий ВВС Сирии. По утверждению пресс-службы армии обороны Израиля, самолет углубился в воздушное пространство страны на два километра.

//В мире

Племянница Скрипаля не понимает, почему он не выходит на связь с родными

Племянница Скрипаля не понимает, почему он не выходит на связь с родными

Виктория Скрипаль, которая приходится племянницей Сергею Скрипалю, пострадавшему от отравления в Солсбери в марте нынешнего года, выразила недоумение, почему он не выходит на связь с родными.

//Шоу-бизнес

Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной сломала ногу

Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной сломала ногу

Известная российская актриса Оксана Акиньшина рассказала своим поклонникам печальную новость. Согласно последней информации артистки, ее полуторагодовалая дочка Эмми не так давно сломала ногу.

//В мире

Озвучены опасные последствия минирования киевскими силовиками Азовского моря

Озвучены опасные последствия минирования киевскими силовиками Азовского моря

Реализация инициативы о минировании Азовского моря будет иметь опасные последствия как для иностранных судов, так и для самой Украины. Такое мнение высказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

//Общество

Путин поручил кабмину проработать вопрос возведения моста на Сахалин

Путин поручил кабмину проработать вопрос возведения моста на Сахалин

Во вторник, 24 июля, российский лидер Владимир Путин дал важное поручение правительству. Глава России хочет, чтобы вопрос о строительстве моста на территорию Сахалина был тщательно проработан.

//Шоу-бизнес

"Вы все ненастоящие", основательница движения Femen добровольно ушла из жизни

"Вы все ненастоящие", основательница движения Femen добровольно ушла из жизни

Одна из основательниц международной организации Femen – «лицо и тело движения», как называли 31-летнюю Оксану Шачко добровольно ушла из жизни. Девушка известна эпатажными акциями за права женщин.

//Общество

Тюменские врачи провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка

Тюменские врачи провели операцию на мозге еще не родившегося ребенка

В Тюмени врачи провели сложнейшую операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка. Согласно последней информации источников, вмешательство было осуществлено еще весной текущего года.

//В мире

Не менее 200 тысяч беженцев скоро смогут вернуться в Сирию из стран Евросоюза

Не менее 200 тысяч беженцев скоро смогут вернуться в Сирию из стран Евросоюза

Глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в ближайшем будущем не менее 200 тысяч беженцев смогут вернуться из Европы на территорию Сирии.

//Расследования

Заключенный погиб в колонии общего режима под Брянском

Заключенный погиб в колонии общего режима под Брянском

В колонии общего режима номер 6, которая расположена в Брянской области, погиб заключенный. Соответствующая информация содержится в сообщении Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

//В мире

Спасенные из пещеры в Таиланде дети стали послушниками в буддийском монастыре

Спасенные из пещеры в Таиланде дети стали послушниками в буддийском монастыре

Члены детской футбольной команды, недавно спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками в одном из буддийских монастырей. Данную информацию сегодня предоставили местные власти.

//В мире

Объяснена невозможность решающего наступления украинских войск на Донбасс

Объяснена невозможность решающего наступления украинских войск на Донбасс

Решающего наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе не будет, потому что киевские элиты заинтересованы в продолжении войны. Такую точку зрения высказал донецкий политолог Роман Манекин.

//Расследования

Арестован подозреваемый в гибели детей при ЧП с лодкой под Астраханью

Арестован подозреваемый в гибели детей при ЧП с лодкой под Астраханью

Подозреваемый в гибели детей, которые утонули в Астраханской области из-за перевернувшейся лодки, арестован. Соответствующую информацию во вторник, 24 июля, сообщил представитель СУ СК РФ по региону.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" рассказала, как сбросила 20 килограммов

Звезда сериала "Универ" рассказала, как сбросила 20 килограммов

Известная актриса, звезда сериала "Универ" рассказала, как ей удалось сбросить 20 килограммов после рождения дочери Софьи. Речь идет об артистке Валентине Рубцовой, которая стала мамой в 2011 году.

//Спорт

Защитник сборной Хорватии по футболу назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Защитник сборной Хорватии по футболу назвал ЧМ-2018 лучшим в истории

Защитник сборной Хорватии по футболу, игрок московского "Локомотива" Ведран Чорлука высказался о мундиале. По словам спортсмена, чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим за всю историю.

//Общество

Юные шахматисты попытались обыграть чемпиона мира Сергея Карякина

Юные шахматисты попытались обыграть чемпиона мира Сергея Карякина

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, крымчанин Сергей КАРЯКИН 20 июля 2018 года, в День шахмат, приехал в «Артек», где сыграл одновременную партию с двумя десятками юных шахматистов

//В мире

В Госдуме высказались о словах Хейли насчет того, что РФ "не станет другом США"

В Госдуме высказались о словах Хейли насчет того, что РФ "не станет другом США"

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов во вторник высказался о словах постпреда США при ООН Никки Хейли насчет того, что Россия никогда не станет "другом Соединенных Штатов".

//В мире

Одна из основательниц Femen найдена мертвой в своей парижской квартире

Одна из основательниц Femen найдена мертвой в своей парижской квартире

Утром во вторник, 24 июля, стало известно о кончине одной из основательниц движения Femen Оксаны Шачко. Согласно последней информации, тело молодой женщины было обнаружено в ее парижской квартире.

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры