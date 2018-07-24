Украинская певица подала в суд на Порошенко

Украинская певица Анастасия Приходько подала в суд на президента своей страны Петра Порошенко за обман и нарушение авторских прав. Певица требует от администрации Порошенко 521,2 тыс гривен.

Обман заключался в том, что певицу попросили сняться в социальном промо-ролике, и она согласилась. На деле же оказалось, что артистка приняла участие в агитационном ролике украинского президента «Идем вперед. Петр Порошенко».

«Честь и достоинство я буду отстаивать до последнего. Ведь это все, что у меня есть. Я отстаиваю наши с вами права. Подобное может произойти с каждым. Нужно показать, что нельзя использовать людей в своих корыстных целях», - рассказала возмущенная певица.

Анастасия Приходько требует от администрации Петра Порошенко 521,2 тыс гривен (19,7 тыс долларов) за использование образа артистки. Как пояснила сторона певицы в суде, это сумма, затраченная на производство агитационного ролика украинского президента. В качестве компенсации морального ущерба певица требует одну гривну.

Первое судебное заседание по иску Анастасии Приходько к президенту Украины состоялось накануне. Однако ответчик в суд не явился, ограничившись объяснительной запиской. Суд перенесен на 15 августа, сообщают «Известия».