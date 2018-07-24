Племянница Скрипаля не понимает, почему он не выходит на связь с родными

Виктория Скрипаль, которая приходится племянницей Сергею Скрипалю, пострадавшему от отравления в Солсбери в марте нынешнего года, выразила недоумение, почему он не выходит на связь с родными.

Отравление в британском городе Солсбери произошло 4 мая текущего года. Пострадали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия Скрипаль. После проведенного курса лечения Сергея Скрипаля выписали из больницы в середине мая. Юлия покинула лечебное учреждение еще в середине апреля.

«При последнем звонке Юля сказала, что она занимается здоровьем отца. А когда она звонила мне в первый раз, сказала, что серьезного ущерба их здоровью не нанесено. Но если это так, то почему Сергей не может взять трубку и сказать пару слов? Я не знаю, что думать», - сказала Виктория Скрипаль.

Виктория также добавила, что завтра, во вторник, мама Сергея Скрипаля будет отмечать 90-летний юбилей. По ее словам, Елена Скрипаль очень ждет звонка от сына, «каждый день ждет», передает РИА Новости.