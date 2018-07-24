Озвучены опасные последствия минирования киевскими силовиками Азовского моря

Реализация озвученной в Киеве инициативы о минировании Азовского моря будет иметь опасные последствия как для иностранных судов, так и для самой Украины. Такое мнение высказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин отметил, что Вооруженные силы соседнего государства не имеют ни техники, ни опыта, необходимых для осуществления названной операции. Аналитик предрек, что установленные на дне мины будут разнесены по морю при первом же легком шторме. В этом случае смертельная опасность нависнет как над украинскими, так и иностранными судами. В итоге Приазовье может превратиться в новый Бермудский треугольник, которого будут сторониться все моряки, процитировал Владислава Шурыгина «Яндекс. Дзен».

Заминировать Азовское море некоторое время назад предложил украинский вице-адмирал Сергей Гайдук. По его мнению, данная мера позволит выдавить из акватории Россию.