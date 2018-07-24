Не менее 200 тысяч беженцев скоро смогут вернуться в Сирию из стран Евросоюза

Глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в ближайшем будущем не менее 200 тысяч беженцев смогут вернуться из Европы на территорию Сирии.

Мизинцев в ходе своего выступления на заседании межведомственного координационного штаба Минобороны и Министерства иностранных дел России по возвращению беженцев в САР заявил, что следует нарастить усилия с различными государствами ЕС, которые в скором времени могут покинуть сирийцы.

Генерал-полковник отметил, что деятельность дипломатов оказывает положительное влияние на процесс возвращения беженцев на родину, передает РИА "Новости".