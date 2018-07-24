Спасенные из пещеры в Таиланде дети стали послушниками в буддийском монастыре

Члены детской футбольной команды, недавно спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками в одном из буддийских монастырей. Данную информацию сегодня предоставили местные власти.

В Таиланде существует традиция, согласно которой юноши уходят в монастыри перед началом взрослой жизни. Некоторые возвращаются через девять дней, а другие остаются с монахами. Как сообщает ТАСС, тренер футбольной команды 25-летний Екапол Чантхавонг уже принял решение – он всерьез намерен остаться в обители.

Известно, что юные спортсмены и их наставник вознесли позолоченному изваянию Будды благодарственную молитву. Чуть позже им обреют головы.