Спасенные из пещеры в Таиланде дети стали послушниками в буддийском монастыре
24 июля 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Члены детской футбольной команды, недавно спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, стали послушниками в одном из буддийских монастырей. Данную информацию сегодня предоставили местные власти.
В Таиланде существует традиция, согласно которой юноши уходят в монастыри перед началом взрослой жизни. Некоторые возвращаются через девять дней, а другие остаются с монахами. Как сообщает ТАСС, тренер футбольной команды 25-летний Екапол Чантхавонг уже принял решение – он всерьез намерен остаться в обители.
Известно, что юные спортсмены и их наставник вознесли позолоченному изваянию Будды благодарственную молитву. Чуть позже им обреют головы.
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