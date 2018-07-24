Конгресс США хочет продлить запрет на сотрудничество с российскими военными
24 июля 2018, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
Конгресс США планирует продлить запрет на сотрудничество страны с российскими военными. Об этом свидетельствуют данные отчета комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей Штатов.
В проекте оборонного бюджета Россию называют "конкурентом" Соединенных Штатов Америки. В тексте уточняется, что военные США в последнее время сталкиваются в различными вызовами в целом ряде сфер, в частности, сейчас усиливаются ядерные амбиции Ирана и Северной Кореи, возрождаются Россия и Китай, а также увеличивается количество несчастных случаев в рамках учений.
В тексте уточняется, что для успешного противостояния Российской Федерации США следует ввести запрет на сотрудничество по линии военных с данной страной, запретить американским властям признание присоединения к РФ Крыма, а также выделить 250 миллионов долларов на поставку летального оружия Украине.
Как сообщает утром во вторник РИА "Новости", общий объем бюджета достигает 717 миллиардов долларов.
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