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Обнародованы детали предъявленного Порошенко ультиматума США по Донбассу
23 июля 2018, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
США выдвинули Киеву ультиматум, касающийся предстоящих выборов президента и вооруженного противостояния в Донбассе. Такую точку зрения высказал украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
Эксперт процитировал в Facebook недавнее высказывание Майка Помпео. По словам руководителя Госдепартамента, помощь, предоставленная Вашингтоном украинским властям, позволяет американской администрации рассчитывать на то, что намеченные на 2019 год выборы главы государства пройдут успешно. Также Помпео выразил надежду, что ситуация в Донбассе «разрешится сама собой».
Данное заявление стало сигналом для президента Петра Порошенко, полагает Корнейчук. По его мнению, госсекретарь дал понять, что США не станут мириться с возможными манипуляциями Порошенко, направленными на срыв голосования. Кроме того, пишет политолог, Помпео намекнул, что Соединенные Штаты хотели бы видеть во главе Украины политика, готового выполнить соглашения о перемирии в Донбассе, заключенные в Минске.
Ранее в понедельник сообщалось, что аналитик Роман Манекин назвал единственный рецепт победы народных республик Донбасса в идущей на Украине гражданской войне.
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