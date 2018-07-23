МИД Британии: согласованного Brexit может не произойти

Министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант сделал важное заявление. По словам дипломата, нельзя исключить, что согласованного выхода страны из Евросоюза не произойдет.

После завершения переговоров с главой Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасом Хант подчеркнул, что упорядоченного Brexit может не получиться, передает ТАСС.

Британский министр, однако, отметил, что власти Соединенного Королевства хотят и в дальнейшем поддерживать конструктивные отношения с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что сделку по Brexit планируют заключить уже в октябре текущего года.