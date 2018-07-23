МИД Британии: согласованного Brexit может не произойти
23 июля 2018, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант сделал важное заявление. По словам дипломата, нельзя исключить, что согласованного выхода страны из Евросоюза не произойдет.
После завершения переговоров с главой Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасом Хант подчеркнул, что упорядоченного Brexit может не получиться, передает ТАСС.
Британский министр, однако, отметил, что власти Соединенного Королевства хотят и в дальнейшем поддерживать конструктивные отношения с Евросоюзом.
Ранее сообщалось, что сделку по Brexit планируют заключить уже в октябре текущего года.
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