В горах Грузии молния ударила в гражданина России

В селе Степанцминда Казбегского муниципалитета, расположенного на севере Грузии, пострадал гражданин России. Согласно последней информации, здоровье россиянина было подорвано из-за удара молнии.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями республики отметили, что спасатели вывезли мужчину 1969 года рождения с ледника, передает ТАСС.

Уточняется, что гражданин Российской Федерации поднимался на ледник, который находится на высоте 4300 метров над уровнем моря, когда внезапно получил разряд. В настоящий момент, как сообщают специалисты, жизнь россиянина находится вне опасности.