В порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО, состоящая из фрегатов ВМС четырех стран альянса. В пресс-службе Военно-морских сил Украины не сообщили точную программу визита судов и его сроки.

Подчеркивается, что в настоящий момент в порту Одессы находятся фрегаты из Нидерландов, Румынии и Турции. Кроме того, на территорию Украины прибыли два минных тральщика и одно судно обеспечения из Германии, передает в понедельник, 23 июля, ТАСС.

Напомним, в конце минувшей недели многонациональные учения под названием Sea Breeze 2018 завершились в западной части акватории Черного моря. В мероприятии приняли участие военные из девятнадцати стран мира.