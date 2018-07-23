У южных берегов Испании за выходные обнаружили не менее 800 мигрантов

У южных берегов Испании за минувшие выходные были обнаружены не менее 800 мигрантов. Согласно последней информации, людей в течение субботы и воскресенья постоянно находили сотрудники Службы спасения.

Согласно последним данным, только за воскресенье были найдены 25 лодок, которые плыли к берегам Испании с территории Марокко. В общей сложности в них находились 465 человек. В субботу обнаружили 22 лодки с 329 мигрантами, а в пятницу удалось спасти 438 человек.

Как сообщает сегодня РИА "Новости", все спасенные люди были оперативно доставлены в миграционные центры, которые расположены в Альмерии, Тарифе и Альхесирасе.