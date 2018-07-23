Стал известен прогноз о сдаче Киевом Херсона РФ и организации «второго Донбасса»

Команда президента Украины Петра Порошенко намерена создать на востоке страны новую «горячую точку», чтобы удержаться у власти. Такой прогноз содержится в материале, появившемся в отечественной блогосфере.

Некоторое время назад депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук заявил, что Москва якобы собирается «оккупировать» часть Херсонской области на границе с Крымом. По мнению автора канала «Россиянин в Донбассе» в «Яндекс. Дзен», высказывание парламентария может свидетельствовать о наличии у Киева замысла о создании на территории Украины нового вооруженного конфликта.

Согласно предположению блогера, план организации «второго Донбасса» предусматривает сдачу России части Херсонской области и последующее начало в регионе «антитеррористической операции». Реализация такого сценария позволит Петру Порошенко ввести в стране военное положение и, отменив намеченные на весну 2019 года президентские выборы, продлить свое пребывание на посту главы государства.

Данные соцопросов свидетельствуют, что наибольшие шансы выиграть выборы имеет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ранее СМИ узнали, что ее кандидатура получила поддержку в Москве и Вашингтоне.