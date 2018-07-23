Девять человек были ранены в ходе стрельбы в Торонто

В минувшее воскресенье, 22 июля, в канадском Торонто была открыта стрельба. Согласно последней информации городской полиции, в результате вышеуказанного инцидента пострадали девять человек.

Вызов поступил накануне вечером. На место случившегося незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов Торонто. К настоящему моменту не уточняется, каково состояние пострадавших граждан и угрожает ли что-то их жизни, передает утром в понедельник РИА "Новости".



Стрелок был оперативно ликвидирован. Сейчас специалисты устанавливают мотивы нападавшего и выясняют все обстоятельства происшествия.