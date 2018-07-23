Выложено видео из зачищаемого военными РФ котла джихадистов в сирийской Хаме

В интернете опубликовано видео, которое снято во взятом под контроль сирийскими силовиками котле джихадистов, расположенном на территории провинций Хама и Хомс. Данный район в настоящее время зачищают военные арабской республики и Российской Федерации, пишут интернет-СМИ.

Сайт «Русская весна» сообщает, что при прочесывании одного из населенных пунктов в Хаме был найден тайник боевиков. Там было спрятано стрелковое оружие, гранатометы, а также боеприпасы. Согласно данным, которые оказались в распоряжении сирийской контрразведки, снятое на видео оружие должно было быть использовано экстремистами в ходе будущего мятежа против правительства.

Ранее появилась информация о том, что силы ПВО, несущие боевое дежурство в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии, уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Происхождение дронов установлено не было.