Выложено видео из зачищаемого военными РФ котла джихадистов в сирийской Хаме
23 июля 2018, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете опубликовано видео, которое снято во взятом под контроль сирийскими силовиками котле джихадистов, расположенном на территории провинций Хама и Хомс. Данный район в настоящее время зачищают военные арабской республики и Российской Федерации, пишут интернет-СМИ.
Сайт «Русская весна» сообщает, что при прочесывании одного из населенных пунктов в Хаме был найден тайник боевиков. Там было спрятано стрелковое оружие, гранатометы, а также боеприпасы. Согласно данным, которые оказались в распоряжении сирийской контрразведки, снятое на видео оружие должно было быть использовано экстремистами в ходе будущего мятежа против правительства.
Ранее появилась информация о том, что силы ПВО, несущие боевое дежурство в районе российской авиабазы Хмеймим в Сирии, уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Происхождение дронов установлено не было.
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