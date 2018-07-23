Раскрыта правда об окончившемся разгромом позиций ВСУ «ночном бое» в Донбассе
23 июля 2018, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Штаб военной операции Киева в Донбассе выяснил настоящие обстоятельства «ночного боя», в результате которого были разгромлены позиции 80-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заметке, опубликованной в блогосфере.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в конце июня. Согласно версии командования бригады, ополченцы под покровом ночи уничтожили опорный пункт соединения у поселка Болотное, в результате украинские силовики потеряли несколько десятков единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.
Киевский штаб насторожил тот факт, что данное «столкновение» обошлось без пострадавших со стороны ВСУ, поэтому было решено провести расследование, пишет канал «Русский бастион» в «Яндекс. Дзен». В ходе разбирательства выяснилось, что боя не было – военные сожгли опорный пункт сами с целью сокрытия крупных хищений оружия.
Конфликт на востоке Украины между ополченцами и армией продолжается пятый год. Ранее СМИ процитировали заявление украинского президента Петра Порошенко, который предрек, что флаг страны будет поднят во всех городах Донбасса.
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