Штаб военной операции Киева в Донбассе выяснил настоящие обстоятельства «ночного боя», в результате которого были разгромлены позиции 80-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заметке, опубликованной в блогосфере.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в конце июня. Согласно версии командования бригады, ополченцы под покровом ночи уничтожили опорный пункт соединения у поселка Болотное, в результате украинские силовики потеряли несколько десятков единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.

Киевский штаб насторожил тот факт, что данное «столкновение» обошлось без пострадавших со стороны ВСУ, поэтому было решено провести расследование, пишет канал «Русский бастион» в «Яндекс. Дзен». В ходе разбирательства выяснилось, что боя не было – военные сожгли опорный пункт сами с целью сокрытия крупных хищений оружия.

Конфликт на востоке Украины между ополченцами и армией продолжается пятый год. Ранее СМИ процитировали заявление украинского президента Петра Порошенко, который предрек, что флаг страны будет поднят во всех городах Донбасса.