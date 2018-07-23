После интервью с Путиным Крис Уоллес взял жену и уехал в Россию

После интервью с президентом РФ Владимиром Путиным ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес взял отпуск, чтобы провести его в России. Вместе с супругой он посетил Москву и Санкт-Петербург.

«Я почти не колебался. Я подумал, а почему бы и нет», - пояснил свое решение посетить обе российские столицы 70-летний телеведущий. Крис Уоллес отметил, что после трансляции интервью с Владимиром Путиным на российских телеканалах его узнавали в лицо в России, но никто не причинил ему или его супруге никакого беспокойства. «Не было ни одного признака неприятностей или чего-то такого», - заявил он.

Разрешения на интервью с российским президентом Крис Уоллес добивался несколько месяцев. Само интервью заняло 35 минут, в течение которых Владимир Путин ответил на вопросы о расширении НАТО, присоединении Крыма, денуклеаризации КНДР и другие. Предыдущее интервью у президента России Крис Уоллес брал в 2005 году, сообщает «Комсомольская правда».