Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обвинения России во вмешательстве в выборы в США являются выдумкой, хотя ранее президент Штатов не раз соглашался с выводами разведки о "виновности" РФ.

На своей страничке в социальной сети Twitter Трамп написал, что, судя по всему, его предшественник Барак Обама знал о вмешательстве России в избирательный процесс еще до его начала, однако ничего не сделал с этим.

Действующий глава Штатов задался вопросом, почему экс-президент США никак не повлиял на ситуацию и не предоставил эту информацию его кампании. Ответ, по мнению Дональда Трампа, прост – это большая выдумка. Кроме того, Барак Обама якобы был уверен в победе "нечестной" Клинтон.