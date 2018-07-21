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Украина продолжает препятствовать выезду моряков "Норда"
21 июля 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Киевские власти лицемерят, утверждая, что моряки крымского экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно вернуться домой, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Татьяна Тихончик заявила, что «граждане Украины – члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины» и могут беспрепятственно вернуться в Крым.
Позже это заявление украинской стороны опровергла представитель судовладельца Анна Шевелева. Она сообщила, что украинским пограничникам устно запретили пропускать экипаж судна через границу по российским паспортам.
«Моряки российского сейнера «Норд» по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины. Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан – моряков этого сейнера. Но эти граждане – не украинские. Это российские граждане. Люди не предадут свое гражданство, свой выбор и родину для того, чтобы покинуть территорию Украины», - заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
«Все это не может оставаться безнаказанным», - приводит мнение вице-премьера РИА Новости.
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