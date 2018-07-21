Киевские власти лицемерят, утверждая, что моряки крымского экипажа судна «Норд» могут беспрепятственно вернуться домой, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Члены экипажа судна "Норд" могут покинуть Украину, заявили в ГПУ

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Татьяна Тихончик заявила, что «граждане Украины – члены экипажа судна «Норд» никем не удерживаются на материковой части Украины» и могут беспрепятственно вернуться в Крым.

Позже это заявление украинской стороны опровергла представитель судовладельца Анна Шевелева. Она сообщила, что украинским пограничникам устно запретили пропускать экипаж судна через границу по российским паспортам.

«Моряки российского сейнера «Норд» по-прежнему остаются в заложниках. Они находятся на территории Украины. Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан – моряков этого сейнера. Но эти граждане – не украинские. Это российские граждане. Люди не предадут свое гражданство, свой выбор и родину для того, чтобы покинуть территорию Украины», - заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Все это не может оставаться безнаказанным», - приводит мнение вице-премьера РИА Новости.