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Ученые доказали эффективность аспирина в борьбе с раком
21 июля 2018, 09:04 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты госпиталя Норсвелл Хелс в Хантингтоне (США) доказали, что ежедневное употребление небольших доз аспирина снижает риск возникновения рака яичников. Исследование продолжается.
Ученые провели метаанализ данных, полученных в ходе 13 различных исследований, в которых приняли участие в общей сложности более 750 тысяч женщин. Исследователи заинтересовались, как часто пациентки употребляют аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты.
«Результаты работы подтверждают, что ежедневное употребление аспирина в малых количествах может сократить риск заболевания раком яичников на 10%. Однако, прежде чем рекомендовать его к ежедневному применению, нам необходимо провести еще ряд исследований», - сообщила Шелли Туорогер, являющаяся одним из авторов научного исследования.
Ранее ученые Гавайского университета в Гонолулу выяснили, что в случае диагностирования онкологических заболеваний у женщин, которые принимают аспирин или другие противовоспалительные препараты, их показатель выживаемости на 30% выше стандартного, сообщает РИА Новости.
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