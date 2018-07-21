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Глава МИД Украины обвинил Россию в "репетиции развала страны"
21 июля 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина провести референдум в республиках Донбасса является «попыткой отрепетировать развал Украины».
«Россию Донбасс совсем не интересует. И наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните российские пассажи о федерализации Украины. Вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую кремлевский режим будет толкать, чтобы развалить нашу страну. Но им это не удастся», - заявил глава МИД Украины в своем фейсбуке.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский президент на встрече с американским лидером в Хельсинки предложил провести в самопровозглашенных ЛНР и ДНР референдум, чтобы жители Донбасса смогли сами высказаться о статусе спорных территорий. Климкин заявил, что не верит в честность этого мероприятия, если оно пройдет «под давлением» России.
«Никто, буквально никто не верит в любую возможность свободного и честного волеизъявления в Донбассе в условиях российской оккупации», - утверждает он.
С политической и юридической точки зрения референдум в Донбассе невозможен, приводит мнение украинского министра РИА Новости.
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