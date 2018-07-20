Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хочет заключить с российской стороной "хорошую сделку". По словам главы Штатов, он готов пойти на такой шаг, так как отличается от других президентов США.

Трамп рассказал о подготовке следующей встречи с Путиным

Трамп подчеркнул, что "некоторые дураки" из средств массовой информации раскритиковали его за то, что в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки он не накричал на него. По мнению политика, журналисты, считающие такие методы правильными, являются сумасшедшими.

В интервью телеканалу CNBC глава США уточнил, что в течение многих лет российско-американские отношения оставляли желать лучшего и, вероятно, с этим ничего нельзя поделать. Однако он добавил, что заключает отличные сделки и не оставляет надежд на налаживание связей.