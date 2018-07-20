Трамп хочет заключить с Россией "отличную сделку"
20 июля 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хочет заключить с российской стороной "хорошую сделку". По словам главы Штатов, он готов пойти на такой шаг, так как отличается от других президентов США.
Трамп подчеркнул, что "некоторые дураки" из средств массовой информации раскритиковали его за то, что в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки он не накричал на него. По мнению политика, журналисты, считающие такие методы правильными, являются сумасшедшими.
В интервью телеканалу CNBC глава США уточнил, что в течение многих лет российско-американские отношения оставляли желать лучшего и, вероятно, с этим ничего нельзя поделать. Однако он добавил, что заключает отличные сделки и не оставляет надежд на налаживание связей.
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